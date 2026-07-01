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Фото: Накануне.ru

Генетики нашли новый вид панголина по ДНК девятнадцатого века

Биологи из Китая, США и Непала нашли новый вид азиатского панголина под названием Manis aurita. Раньше ученые считали этих животных лишь подвидом китайского панголина, но теперь доказали их уникальность. Исследователи планировали дать виду другое имя в 2025 году, однако анализ ДНК образца 1836 года из лондонского Музея естественной истории подтвердил историческое название. Эксперты успешно расшифровали геном экспоната, которому исполнилось почти 190 лет, сообщают "Известия".

Маммолог из Полевого музея в Чикаго Андерсон Фейхо уверен, что наука не может защитить тех, о ком ничего не знает. Теперь биологи используют полученную информацию, чтобы спасти этих редких зверей от вымирания. Сегодня панголины возглавляют список самых продаваемых млекопитающих в мире. Браконьеры охотятся на них ради чешуи, так как народная медицина Китая приписывает ей свойства мощного афродизиака. Manis aurita заметно отличается от своих сородичей: у него более крупное тело, длинный хвост и особенная форма ушей.

Исследователь из Университета Гуанчжоу Кай Хэ называет работу с лондонским образцом самой важной частью проекта. Это открытие поможет полиции и экологам бороться с нелегальной торговлей. Обычно на рынках находят только чешую, поэтому определить место охоты очень сложно. Новый генетический метод позволит экспертам отслеживать происхождение конфискованного товара. Таким образом ученые вычислят конкретные регионы, в которых браконьеры сильнее всего угрожают популяции редких животных.

Теги: панголин, ДНК, ученые


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