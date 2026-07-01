01 Июля 2026
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Экономика Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Судоремонтные заводы Кировской области готовы участвовать в выполнении федеральных задач

Губернатор Кировской области Александр Соколов и министр транспорта России Андрей Никитин провели обсуждение перспектив судоходства на Вятке. В Чебоксарах на площадке Всероссийского форума «Река» состоялась рабочая встреча. В том числе обсуждались вопросы включения судоремонтных предприятий региона в федеральные программы.

Напомним, Кировская область, начиная с 2022 года, активно создает условия для восстановления регулярного судоходства на реке Вятке. Сформирован план мероприятий по восстановлению деятельности внутреннего водного транспорта на территории Кировской области, в том числе о содействии судостроительным и судоремонтным предприятиям в привлечении заказов для производственной загрузки имеющихся мощностей.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Так, в Нолинском районе Кировской области расположен Аркульский судостроительно-ремонтный завод имени Кирова, а в Вятскополянском — Сосновский судостроительный завод.

Благодаря системной работе правительства Кировской области уже созданы гарантированные габариты судового хода на участке реки Вятки от границы с Республикой Татарстан (68 км) до города Вятские Поляны (102 км), а в текущем году планируется создать данные параметры в границах Республики Татарстан, что откроет перспективы по дальнейшему развитию Сосновского судостроительного завода, где ведется ремонт судостроительной базы.

Для Аркульского завода, который находится в 176 км по реке от Вятских Полян, отгрузка готовой продукции, а также проводка флота на ремонт возможна только в период половодья. Для обоснования работ на участке реки Вятки от города Вятские Поляны до Аркуля необходимо наличие гарантированного объёма заказов на предприятии. Включение предприятия в государственный заказ на ремонт речных судов и барж позволит загрузить предприятие, на котором сохранены и мощности и компетенции для проведения таких работ.

"Делаем ставку на модернизацию и обеспечение заказами наших предприятий — Аркульский судостроительно-ремонтный завод им. Кирова в Нолинском районе и Сосновский судостроительный завод в Вятскополянском районе. Оба сохранили мощности и компетенции. Они готовы включиться в решение больших федеральных задач — ремонт речных судов и барж", — сказал Александр Соколов.

Губернатор Кировской области напомнил, что река всегда имела большое значение для Кировской области, но с 1994 года водный транспорт региона пришел в упадок. На Вятке и её притоках были полностью сняты гарантированные габариты судового хода, а комплекс путевых работ, включая дноуглубление на всем протяжении судового хода, не проводился.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

С 2022 года уже установлены параметры судового хода на нескольких участках реки: в районе Котельнича, от Петровской старицы до деревни Большая гора, от границы с Республикой Татарстан до Вятских Полян.

Сейчас земснаряд работает на Вятке в черте Кирова.

По итогам работ в 2026 году протяженность участков реки Вятки с гарантированными габаритами судового хода, составит 68 км. Все комплексные работы уже позволяют перевозить по Вятке щебень из Советска в Киров, а с месторождений в районе Гирсово – песок.

Кировская область продолжает создавать выход из Вятки в Единую глубоководную систему Европейской части России.

Теги: александр соколов, судоремонтные заводы, река вятка, судоходство,


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