Фигурант дела бывшего замглавы свердловского МВД объявлен в международный розыск

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор Петросу Галстяну, который, как сообщалось, фигурировал в громком деле бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Свердловской области Владимира Романюка (на фото). Сам Галстян объявлен в розыск.

Напомним, в марте этого года Петрос Галстян был признан виновным в даче взятки в крупном и особо крупном размерах, а также в незаконном проведении азартных игр. Ему назначили 9 лет колонии строгого режима со штрафом в 13,5 млн рублей.

По данным СМИ, Гаслстян был фигурантом уголовного дела бывшего замглавы ГУ МВД по Свердловской области Владимира Романюка и бывшего главы ОМВД по Ярославскому району Москвы Сергея Глущенко. В 2020 году Глущенко и Романюк получили крупные сроки по делу о взятках, но в 2021 году приговор обоим был смягчен.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, адвокатом Галстяна была подана апелляционная жалоба на приговор. Изучив все материалы дела, облсуд оставил вердикт без изменения.

Как добавили в инстанции, на данный момент Петрос Галстян находится в международном розыске.