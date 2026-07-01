Доля ТЭК в ВВП России снизилась за несколько лет с 20% до 13% - Новак

Доля топливно-энергетического комплекса в ВПП России сейчас составляет 13%, хотя еще несколько лет назад эта цифра достигала 20%, сообщил вице-премьер Александр Новак на Финансовом конгрессе Банка России.

"Если говорить об отраслях, я бы отметил, наверное, такие ключевые изменения в структуре нашей экономики, как снижение доли [в ВВП] топливно-энергетического комплекса, который ранее составлял 18%, примерно 18-20%, сейчас доля его снизилась до 13%, а в структуре доходов доля снизилась вообще с 42% до 22%", - цитирует Новака РИА Новости.

Стоит отметить, что снижаются и нефтегазовые доходы федерального бюджета. Так, в мае 2026 года поступления составили 679 млрд руб. – это на четверть меньше, чем в апреле и на треть меньше, чем в мае 2025-го.