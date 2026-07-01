Свердловский госпиталь ветеранов войн переименован в честь своего экс-главы Семена Спектора

С сегодняшнего дня Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн официально носит имя своего бывшего начальника, врача-нейрохирурга Семена Исааковича Спектора. Соответствующее решение принял губернатор Денис Паслер, сообщает пресс-служба областного минздрава.

"Присвоение госпиталю имени Семена Спектора приурочено к двум знаменательным датам: 85-летнему юбилею госпиталя, который будет отмечаться в октябре текущего года, и 90-летию со дня рождения самого Семена Исааковича, которое легендарный врач встретит 25 июля", - говорится в сообщении.

За долгие годы своей работы Семен Спектор лично провел свыше 200 тыс. консультаций и тысячи сложнейших операций, в числе которых удаление злокачественных опухолей головного и спинного мозга. Помимо этого он также на протяжении восьми лет занимал пост заместителя председателя правительства Свердловской области по социальной политике.