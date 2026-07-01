Лукашенко помиловал 32 осужденных в преддверии Дня независимости Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 32 заключенных в преддверии Дня независимости республики. Сообщается, что 28 из помилованных были осуждены за преступления экстремистской направленности.

Из помилованных 20 – женщины. В пресс-службе главы государства заявили, что решение принято "на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям".

Известно, что все, кто получил помилование, ходатайствовали о нем, признали вину и раскаялись.