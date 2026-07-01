Советник президента Эстонии признал, что Таллин помогает ВСУ с атаками на Петербург

Советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл в разговоре с российскими пранкерами признал, что Таллин помогает ВСУ с атаками на Санкт-Петербург.

Кроме того, в ходе беседы он возложил вину за инциденты с украинскими беспилотниками в странах Прибалтики на Россию.

Известные пранкеры Вован и Лексус позвонили Роллу от имени секретаря СНБО Украины Рустема Умерова. Детали разговора опубликованы в Telegram-канале.

Ранее в МИД Эстонии назвали падение дронов "приемлемой ценой" за удары по России. При этом в республике признали, что "не рады" таким инцидентам.