"Яндекс Такси" пытается договориться с сетями АЗС об увеличении лимитов для таксистов

Крупнейший агрегатор такси "Яндекс Такси" ведет с региональными властями и сетями автозаправок переговоры – компания запросила увеличение лимита топлива для своих машин. При этом в "Яндекс Такси" заявляют, что пока нет ни роста цен на поездку, ни оттока водителей из-за нехватки топлива.

В компании признают, что в регионах, где продажа топлива ограничена, таксисты вынуждены проводить больше времени в очередях на АЗС, падает рентабельность их работы. Агрегатор собирается доработать приложение для водителей, чтобы они могли оперативно видеть информацию о наличии топлива на той или иной заправке, пишет "Интерфакс".

Между тем, другие участники рынка уже признали, что водители не спешат выходить на линию, когда в очереди за топливом приходится терять время. Некоторые компании оценивают отток таксистов в 5-20%.