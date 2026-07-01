Боец "Белаз" готов к защите титула чемпиона RCC в Екатеринбурге

Лига RCC и Русская медная компания проведут юбилейный турнир по ММА в Екатеринбурге, который состоится уже 4 июля.

Главным событием вечера единоборств станет бой за титул чемпиона RCC в среднем весе между Владиславом "Белазом" и Михаилом Рагозиным.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, Владислав "Белаз" Ковалев считается главной звездой ММА в России после двух побед над Александром "Штормом" Шлеменко и завоевания титула чемпиона лиги RCC.

Его соперник – спортсмен РМК Михаил Рагозин – является двукратным бронзовым призером чемпионата России по ММА.

Рагозин дерется в RCC с первых турниров организации, без страха принимал серьезные вызовы, и спустя восемь лет наконец-то получил шанс стать чемпионом. Спокойный и уверенный в себе боец по прозвищу "Уральский медведь" в отборочном поединке победил Вячеслава "Сокрушительного Русского" Василевского, а теперь горит желанием повторить успех в титульном поединке юбилейного, 25-го турнира.

Со-главным событием шоу станет противостояние в кикбоксинге между Иваном "Уральским Халком" Штырковым и Гаджи "Автоматом" Наврузовым.

Капитан команды "Архангел Михаил" Штырков – один из самых известных бойцов России. Он добился серьезных успехов в ММА, где неоднократно встречался с соперниками мирового уровня, но теперь неплохо себя чувствует и в ударных дисциплинах. По правилам кикбоксинга Иван выходил на ринг против чемпиона мира по тайскому боксу Армена Петросяна, дрался с многократным чемпионом мира Алексеем Кудиным, а также с Петром Романкевичем, Вагабом Вагабовым и Владимиром Минеевым.

"Автомат" же известен по своей кулачной карьере, но его базовые дисциплины – это кикбоксинг и тайский бокс. Несколько лет он входит в состав национальной сборной России, был обладателем Кубка мира по версии IMFA, серебряным призером Кубка мира WAKO и чемпионом мира по версии WMF. После недавней победы над Олегом "Фомичом" Фомичевым Гаджи сразу же вызвал на бой Штыркова.

На турнире также состоится финал Гран-при полулегкого веса между Абдулмаликом Мугидиновым и Хабибом Булачовым. Этот поединок определит не только победителя престижного турнира, но и первого чемпиона в этой весовой категории.

Еще одна историческая глава лиги будет написана в легком весе. Дмитрий Климов и Валерий Грицутин разыграют первый в истории RCC чемпионский титул этой весовой категории.

Юбилейный, 25-й турнир по ММА от Русской медной компании пройдет в субботу, 4 июля, на "УГМК-Арене" в Екатеринбурге. На нем выступят 13 пар бойцов из России, Казахстана, республики Беларусь и Бразилии.