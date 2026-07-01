Боец "Белаз" готов к защите титула чемпиона RCC в Екатеринбурге

01 Июля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем Абрамович приезжал в Киев?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба РМК

Боец "Белаз" готов к защите титула чемпиона RCC в Екатеринбурге

Лига RCC и Русская медная компания проведут юбилейный турнир по ММА в Екатеринбурге, который состоится уже 4 июля.

Главным событием вечера единоборств станет бой за титул чемпиона RCC в среднем весе между Владиславом "Белазом" и Михаилом Рагозиным.

Владислав Белаз(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, Владислав "Белаз" Ковалев считается главной звездой ММА в России после двух побед над Александром "Штормом" Шлеменко и завоевания титула чемпиона лиги RCC.

Владислав Белаз(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Его соперник – спортсмен РМК Михаил Рагозин – является двукратным бронзовым призером чемпионата России по ММА.

Михаил Рагозин(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Рагозин дерется в RCC с первых турниров организации, без страха принимал серьезные вызовы, и спустя восемь лет наконец-то получил шанс стать чемпионом. Спокойный и уверенный в себе боец по прозвищу "Уральский медведь" в отборочном поединке победил Вячеслава "Сокрушительного Русского" Василевского, а теперь горит желанием повторить успех в титульном поединке юбилейного, 25-го турнира.

Михаил Рагозин(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Со-главным событием шоу станет противостояние в кикбоксинге между Иваном "Уральским Халком" Штырковым и Гаджи "Автоматом" Наврузовым.

Иван Штырков(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Капитан команды "Архангел Михаил" Штырков – один из самых известных бойцов России. Он добился серьезных успехов в ММА, где неоднократно встречался с соперниками мирового уровня, но теперь неплохо себя чувствует и в ударных дисциплинах. По правилам кикбоксинга Иван выходил на ринг против чемпиона мира по тайскому боксу Армена Петросяна, дрался с многократным чемпионом мира Алексеем Кудиным, а также с Петром Романкевичем, Вагабом Вагабовым и Владимиром Минеевым.

Иван Штырков(2026)|Фото: пресс-служба РМК

"Автомат" же известен по своей кулачной карьере, но его базовые дисциплины – это кикбоксинг и тайский бокс. Несколько лет он входит в состав национальной сборной России, был обладателем Кубка мира по версии IMFA, серебряным призером Кубка мира WAKO и чемпионом мира по версии WMF. После недавней победы над Олегом "Фомичом" Фомичевым Гаджи сразу же вызвал на бой Штыркова.

На турнире также состоится финал Гран-при полулегкого веса между Абдулмаликом Мугидиновым и Хабибом Булачовым. Этот поединок определит не только победителя престижного турнира, но и первого чемпиона в этой весовой категории.

Еще одна историческая глава лиги будет написана в легком весе. Дмитрий Климов и Валерий Грицутин разыграют первый в истории RCC чемпионский титул этой весовой категории.

Юбилейный, 25-й турнир по ММА от Русской медной компании пройдет в субботу, 4 июля, на "УГМК-Арене" в Екатеринбурге. На нем выступят 13 пар бойцов из России, Казахстана, республики Беларусь и Бразилии.

Теги: Белаз, Рагозин, бой, RCC, турнир, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети