Французские СМИ: Ермолаев мог пойти на сотрудничество с НАБУ

Во французской прессе появились новые версии о причинах покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Так, издание Le Point пишет, что Ермолаев за несколько дней до покушения пошел на сотрудничество с НАБУ – Национальным антикоррупционным бюро Украины.

По другой версии Ермолаев мог провести конференцию или брифинг по поводу коррупции на Украине в Европарламенте. Якобы, любое из этих активных действий миллиардера могло привести к упреждающим (или предупреждающим) шагам Службы безопасности Украины – о ее следе в деле также сообщают некоторые СМИ со ссылкой на источники в следствии.

При этом до сих пор Ермолаев никаких активных политических действий не вел и заявлений не делал. В 2019 году вышел из украинского гражданства, в 2023 году украинские власти ввели в отношении него санкции – за регистрацию бизнеса в Крыму в соответствии с российским законодательством, сам Ермолаев отрицал причастность к деятельности крымской компании.

Покушение на Ермолаева произошло в подъезде его дома в Монако. Пострадал он, его гражданская жена (она до сих пор в крайне тяжелом состоянии) и их 13-летний сын.