В Челябинской области отменена беспилотная опасность
В Челябинской области отменена беспилотная опасность.
Об этом сообщило правительство региона. Режим действовал несколько часов.
Этот же режим снят и в Свердловской области.
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В Челябинской области отменена беспилотная опасность.
Об этом сообщило правительство региона. Режим действовал несколько часов.
Этот же режим снят и в Свердловской области.
Теги: Беспилотная опасность, режим
Предыдущие новости на эту тему:Ранее 01.07.2026 08:12 Мск В Челябинской области объявлена беспилотная опасность
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