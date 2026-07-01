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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Цифровой щит МВД: полиция запускает нейросеть для охоты на дипфейки

Полиция России приступила к тестам новой программы, которая умеет распознавать поддельные видео и голосовые сообщения. Об этом рассказал ТАСС Евгений Артемов, замначальника одного из управлений МВД. Специальный алгоритм на базе искусственного интеллекта поможет оперативникам быстро отличать реальные записи от фальшивок, которые создали мошенники.

Эксперты по кибербезопасности из компании "Солар" предупреждают, что преступники все чаще используют схему "фейковый босс". Злоумышленники подделывают голос руководителя компании и отправляют сотрудникам сообщения в мессенджерах. В таких записях "начальник" просит срочно перевести деньги со счетов фирмы или выдать наличные из кассы. Из-за высокого качества нейросетей люди часто принимают такие просьбы за настоящие и теряют крупные суммы.

Специалисты отмечают, что создать качественный дипфейк сегодня можно всего за 50 рублей, а мошенники уже активно используют образы звезд для обмана клиентов крупных интернет-магазинов. Программа МВД должна решить эту проблему: она видит мельчайшие следы компьютерной обработки, которые не замечает человек. С помощью этой технологии полиция планирует эффективнее бороться с современными видами мошенничества и защищать бизнес от кибератак.

Сообщалось, что мошенники начали использовать нейросети, чтобы обманывать родителей выпускников поддельными голосами директоров школ и учителей. Аферисты звонят жертвам и с помощью дипфейков убедительно требуют срочно оплатить выпускной или погасить несуществующие штрафы. 

Теги: МВД, дипфейк, полиция


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