В СПбГУ всех обязали использовать Мах

Ректор СПбГУ Николай Кропачев издал приказ об обязательном использовании Мах в качестве внутрикорпоративного мессенджера для онлайн-коммуникации. В связи с этим старший преподаватель Алексей Волков публично задал вопрос, обязаны ли сотрудники использовать личный телефон и будут ли им компенсировать деньги за использование личного имущества в соответствии с Тудовым кодексом. А также может ли вуз выдать корпоративные номер и устройство.

В ответе проректора по цифровой трансформации и информационной безопасности Владимира Старостенко говорится, что Мах "подлежит использованию" всеми работниками и студентами вуза. Компенсация расходов за использование личного имущества работника и предоставление работнику корпоративного мобильного устройства и SIM-карты в рамках исполнения данного приказа не предусмотрены. При этом ответа на вопрос, обязаны ли сотрудники использовать личный телефон, не последовало, потому что обязывать к этому гражданина незаконно.

Ранее в Вологодской области региональная прокуратура признала незаконной практику принудительного перевода родительских и учебных чатов в Мах. Прокуратура указала, что использование этой платформы должно носить исключительно добровольный характер.