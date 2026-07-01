Лавров обсудит с главой МККК обмен пленными между РФ и Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич обмен пленными.

Эта тема также будет затрагиваться на встречах главы МККК в Минобороны РФ, с уполномоченными по правам человека и по правам ребенка, отметил Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

Директор МККК находится с визитом в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что встрече Лаврова и Сполярич уделят особое внимание практическим аспектам взаимодействия России и гуманитарной организации в контексте украинского кризиса, включая верификацию данных о преступлениях Киева.