Губернатор Прикамья: обстановка с топливом в регионе остается стабильной

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня провел очередной оперативный штаб по вопросу топливного обеспечения региона, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам главы региона, отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения в таких ключевых сферах как здравоохранение, ЖКХ, образование, агропромышленный комплекс. Обстановка в регионе остается стабильной.

"Топливо у специальных служб, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий есть. Представитель компании "Лукойл" подтвердил, что поставки идут по графику, контрактные обязательства перед потребителями выполняются в полном объеме. Поручил членам правительства оперативно реагировать на отдельные вопросы с обеспечением топливом курируемых сфер и предприятий", - сообщил губернатор.

Дополнительно с управлением Федеральной антимонопольной службы обсуждалась необходимость постоянного мониторинга сетей АЗС по всему региону и реагирования на случаи необоснованного роста цен.