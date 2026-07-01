Рэпер Гуф вступил в партию "Новые люди"

Российский рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) вступит в партию "Новые люди". В партии, которая сегодня проводит предвыборный съезд, сообщили, что Гуф и другие "кумиры разных поколений" присоединяются потому, что "Новые люли" продвигают "важные для молодых людей и людей среднего возраста ценности: открытость и свободу".

Сам рэпер на съезде не присутствует, партийный билет за него получит сестра. Ранее сообщалось, что Гуф присоединился к партийному проекту, созданному после смерти рэпера Паши Техника для помощи людям с наркозависимостью.

В начале мая стало известно, что суд прекратил рассмотрение уголовного дела Алексея Долматова за примирением сторон. Рэперу вменялось самоуправство в отношении посетителя общественной бани – у Долматова и его оппонента случился конфликт и потасовка еще в 2024 году.

В 2019 году Гуф вместе с рэпером Тимати выпустили ставший скандальным клип "Москва", в котором были строчки: "не хожу на митинги и не втираю дичь" и "хлопну бургер за здоровье Собянина". Премьера состоялась накануне выборов в Мосгордуму. Долматов позже утверждал, что не получал денег за этот трек – на фоне обвинений в скрытой агитации.