Мединский призвал объединить ЕГЭ по истории и обществознанию

Помощник президента РФ председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что поддерживает идею объединения экзаменов по истории и обществознанию с пропорцией 8:2 в пользу истории. По его мнению, реализация идеи может занять не менее трех лет.

В июне глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство планирует скорректировать содержание ЕГЭ по обществознанию через два года. Подробностей он не привел, но ранее власти "взялись" за обществознание. Написан новый учебник, а предмет будет преподаваться с 9 класса, а не с 6-го. Освободившийся час добавят на изучение истории.

Учитель информатики Михаил Богданов против этой идеи и возмущен вмешательством Мединского в систему образования.

"Он не учил детей, не является специалистом в педагогике, не занимается научной работой в области методического сопровождения учебного процесса. Он вообще не имеет ни малейшего отношения к школе и преподаванию в ней. Но он пишет учебники (плохие как раз потому, что они не подходят детям для учебной работы), и он объявляет нам, что надо объединять обществознание с историей. Выходом будет одно: дети не будут знать ни истории, ни обществознания", - полагает педагог.