Единый стандарт для ветеранов службы: в России меняют пенсионные книжки

Совет Федерации на заседании 1 июля одобрил закон, который устанавливает общий стандарт пенсионного удостоверения для бывших военных. Теперь в стране появится единый образец документа для всех, кто получает военную пенсию или приравнен к этой категории граждан. Сенатор Дмитрий Перминов пояснил, что закон создает четкие правила выдачи таких удостоверений, пишут "Известия".

Власти планируют привести документы всех силовых ведомств к общему виду. Раньше разные структуры могли выдавать свои бланки, но теперь правительство утвердит единую форму, а также пропишет точный порядок оформления и получения корочек. Это поможет унифицировать статус ветеранов службы по всей стране и упростит подтверждение их прав на льготы.

Новые правила начнут действовать не сразу. После того как президент подпишет закон, у ведомств будет 180 дней на подготовку. Документ официально вступит в силу через полгода после публикации, чтобы государственные органы успели наладить процесс печати и выдачи обновленных удостоверений.