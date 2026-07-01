Игорь Мартынов поздравил митрополита Астраханского и Камызякского с годовщиной архиерейской хиротонии

Сегодня в Покровском кафедральном соборе в Астрахани состоялось торжественное богослужение, посвященное четырнадцатой годовщине архиерейской хиротонии митрополита Астраханского и Камызякского Никона. Также в этом году исполняется 10 лет, как Владыка возглавляет Астраханскую епархию. Решение о назначении в июле 2016 года принял Священный Синод Русской Православной Церкви.

Вместе с прихожанами храма митрополита Никона поздравили глава региона Игорь Бабушкин, Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, а также другие представители власти.

В поздравительном адресе спикер регионального парламента подчеркнул, что под мудрым руководством главы Астраханской митрополии возводятся новые храмы, восстанавливаются святыни, открываются воскресные школы, что свидетельствует о неустанной заботе о духовном развитии жителей Астраханской земли. «На протяжении многих лет Вы неустанно трудитесь над духовным и нравственным воспитанием подрастающего поколения, укреплением мира и согласия в нашем обществе, сохранением таких общечеловеческих ценностей, как справедливость, милосердие и любовь к Родине», — подчеркнул Игорь Мартынов.

Спикер регионального парламента пожелал митрополиту Никону крепости сил и всеукрепляющей помощи Божией в дальнейшем служении во благо Русской Православной Церкви и Отечества.