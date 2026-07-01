Уже почти двойка. На ЕГЭ по физике и математике большой рост среднего балла

Как и ожидалось, на ЕГЭ по профильной математике и физике в этом году зафиксирован большой рост среднего балла. Предварительные итоги ЕГЭ-2026 озвучил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его мнению, это объясняется тем, что в этом году впервые массово оканчивали школу учащиеся, которые начали изучать углубленный курс математики еще в 7-8 классах. Растет общий уровень учеников, а ранняя профилизация дает положительный эффект. В результате средний балл ЕГЭ по физике составил 66,47 (в прошлом году - 61,79), по профильной математике - 66,33 (62,05).

Эксперты, однако, сразу после ЕГЭ заявили, что по этим предметам средний балл заметно вырастет из-за упрощения заданий, так как властям нужно было отчитаться о решении поставленной президентом РФ задачи по повышению качества образования.

"Ведь было поручение гаранта и постановление правительства о повышении качества преподавания математики и естественных наук. Прошел всего год, и вот блестящий результат!" - иронизирует профессор математики Александр Иванов.

Средний балл по профильной математике говорит о том, что выпускники не приступают даже к решению задач, а ограничиваются тестовыми вопросами. 66 итоговых баллов соответствуют примерно 11,3 первичных баллов из 32, или 35%. Власти считают этот уровень хорошим, хотя по пятибалльной шкале он даже не дотягивает до двойки и примерно соответствует оценке 1,78 (было 1,67).