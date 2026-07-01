Контроль за детскими счетами: родители получат доступ к выпискам с 1 июля

С июля родители и опекуны получат право брать выписки по счетам и вкладам своих детей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Новое правило поможет взрослым следить за тратами подростков и защищать их от интернет-мошенников. Также родители смогут вовремя заметить, если кто-то попытается втянуть ребенка в незаконную деятельность.

Вячеслав Володин пояснил, что за последние полтора года депутаты приняли 13 законов для борьбы с преступностью в интернете. Эти меры уже приносят плоды: правоохранительные органы фиксируют спад "дропперства". Раньше подростки часто становились соучастниками преступлений, когда за небольшие деньги отдавали свои банковские карты мошенникам для вывода украденных сумм. Теперь за такие действия грозит серьезное уголовное наказание, и новый закон поможет родителям уберечь детей от таких ошибок.

Госдума планирует и дальше совершенствовать законы, так как преступники постоянно придумывают новые схемы обмана. Сейчас депутаты рассматривают еще три законопроекта, которые усилят защиту граждан от киберпреступников. Власти намерены регулярно проверять, как работают новые нормы, и менять их в зависимости от ситуации в цифровой среде.

С июля в России вступает в силу ряд важных изменений: пенсионерам старше 80 лет и инвалидам первой группы вдвое увеличат фиксированную выплату к пенсии, а северянам упростят получение денег на почте.