В Нижнем Тагиле вынесли приговор участникам ОПГ, терроризировавшей город

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор участникам преступной группировки, похищавшей и шантажировавшей местных жителей.

На скамье подсудимых оказался лидер группы - 26-летний житель Нижнего Тагила Газрат Ширинов, а также его активные сообщники. В зависимости от роли каждого, они обвиняются сразу по нескольким статьям: организация и участие в двух устойчивых преступных сообществах, специализировавшихся на вымогательствах с применением жестокого насилия, хищении оружия и умышленном причинении вреда здоровью (п. "а" ч. 3 ст. 163, п. "г" ч. 3 ст. 226, ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 163 УК РФ).

Установлено, что в ноябре 2022 года Ширинов создал первую организованную группу. По его указанию участники выследили горожанина, избили, а после пригрозили расправой, потребовав у отца потерпевшего 200 тыс. рублей. Мужчина передал злоумышленникам 100 тыс. рублей.

Осенью следующего года Ширинов в одиночку месяц вымогал деньги у знакомого, грозясь его избить. Через подставных лиц он добился от мужчины 49 тыс. рублей. В ноябре того же года он напал на посетителя кафе, открыто похитил у него травматический пистолет с боеприпасами и нанес мужчине удары, сломав челюсть.

В январе 2024 года Ширинов создал вторую, более многочисленную и оснащенную группу. Сообщники собирали компрометирующую информацию на жителей города, чтобы после вымогать у людей деньги. Им угрожали расправой, показывая предмет, похожий на оружие.

"Деятельность возглавляемых Шириновым групп характеризовалась четкой иерархией, распределением ролей, конспирацией и использованием методов психологического и физического давления. Их действия представляли серьезную угрозу общественной безопасности в городе", - отметили в пресс-службе удов Свердловской области.



Приговором суда:

Ширинову Газрату (лидеру ОПГ) назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима;

остальным участникам организованной группы в зависимости от степени участия каждого в инкриминируемых преступлениях назначено от 9 до 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в установленный законом срок.