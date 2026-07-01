Жители Екатеринбурга выступили за ограждение парка 50-летия ВЛКСМ

В администрации Екатеринбурга подвели итоги опроса о необходимости ограждения по периметру в парке имени 50-летия ВЛКСМ.

Опрос проводился на платформе обратной связи портала Госуслуг. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, за установку ограждений выступили 56,8% проголосовавших жителей. При этом 43,2% участников опроса считают, что в этом нет необходимости.

За ограничение доступа в парк в ночное время проголосовало 79,7% горожан. А 20,3% опрошенных считают, что территория должна быть доступна жителям ежедневно и круглосуточно.

Сколько человек приняли участие в опросе, в администрации не уточнили.

Парк 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге стал лидером голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" по итогам 2024 года. Сейчас ведутся работы по его благоустройству. Сообщалось, что их хотят завершить к предстоящему Дню города.