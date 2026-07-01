Мост частично обрушился на трассе между Донецком и Мариуполем после атаки ВСУ
Автомобильный мост частично обрушился на трассе в Володарском округе ДНР.
Как сообщил ТАСС глава округа Константин Зинченко, обрушился пролет, на месте организуют объезд для транспорта.
Речь идет о мосте через реку Калка на трассе между Донецком и Мариуполем. Он был поврежден после атаки ВСУ.
Напомним, попытка блокады Крыма реализуется в последние недели со стороны Киева. Ранее был взорван мост в Чонгаре, движение организовано через Перекоп. Под постоянным прицелом находится трасса "Новороссия".
В середине июня ВСУ вновь атаковали беспилотниками мосты между Крымом и Херсонской областью. Как сообщил губернатор Владимир Сальдо, противник целенаправленно бьет по транспортной инфраструктуре, чтобы создать проблемы людям.