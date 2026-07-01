Трамп заработал более миллиарда долларов за год на крипте

Дональд Трамп за год президентства заработал более $1 млрд на криптовалютных проектах, которые значительно превзошли по доходности портфель недвижимости бизнесмена, на формирование которого ушли десятилетия.

Из декларации о доходах президента и его семьи, опубликованной Белым домом, выяснилось, что Трампы активно инвестировали в цифровые валюты и различные криптобизнесы.

СМИ отмечают, что Трамп в начале 2025 года заявил, что хочет сделать США "криптостолицей мира". Лоббирование интересов этого сектора экономики и привлечение в него инвесторов-миллиардеров помогли разбогатеть и самому президенту Америки.

Согласно декларации, более $500 млн Трамп получил от своей флагманской компании World Liberty Financial, занимающейся продажей новых криптовалютных продуктов, включая "токены управления". В отчете также указано, что другая криптовалютная компания, CIC Digital LLC, получила более $600 млн долларов от продажи сувенирных "мемных" монет с изображением лица Трампа, которые поступили в продажу за несколько дней до его инаугурации.

В Белом доме все обвинения в конфликте интересов у президента отрицают. "се действия президента Трампа и его администрации предпринимаются в интересах американского народа, и любые так называемые "журналисты", утверждающие обратное, повторяют тот же самый, избитый, ложный нарратив, который демократы и традиционные СМИ продвигают уже десять лет", - заявила Анна Келли, пресс-секретарь Белого дома.

В прошлом году Трамп также заработал миллионы на продаже Библий, кроссовок и других мелких товаров под своей торговой маркой. Только на продаже часов под маркой Трампа президент заработал $4,7 млн.

Также Трамп заработал десятки миллионов на комиссионных и лицензионных сделках в рамках целого ряда новых проектов по строительству отелей, курортов и кондоминиумов за рубежом. Многие из этих стран вели переговоры с США о тарифах, военной помощи и других важных вопросах.

Так, объект недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах принес $10,4 млн долларов. Строительство объекта в Саудовской Аравии, осуществляемое застройщиком, близким к правящей семье, принесло компании президента $9 млн. А еще один объект в Бухаресте (Румыния) и еще один в Катаре принесли Трампу по $5 млн каждый.

В отчете также подробно описывается, что президент заработал более $86 миллионов в результате пяти отдельных судебных разбирательств с медиа- и социальными сетями, включая ABC, CBS, YouTube, Meta* и X.

*американская технологическая корпорация Meta признана российским судом экстремистской организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена