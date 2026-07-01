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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Суд разрешил фигуранту дела об убийстве бизнесмена в Сургуте заключить контракт с Минобороны

Суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры удовлетворил ходатайство подсудимого, признанного виновным в организации убийства, о заключении контракта с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Ранее, 23 марта 2026 года, коллегия присяжных заседателей признала мужчину виновным в организации убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью (п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Согласно материалам дела, вечером 4 апреля 2024 года во дворе жилого дома по проспекту Мира в Сургуте на глазах у супруги и малолетней дочери был застрелен местный предприниматель 1979 года рождения. Причиной конфликта стала драка, произошедшая в сентябре 2023 года в одном из кафе, в ходе которой потерпевший избил подсудимого. Именно после этого у последнего возник умысел на убийство.

Для реализации плана он привлек знакомого, владевшего навыками обращения с оружием, предоставил ему автомобиль, арендовал жилье и сообщил сведения о месте жительства жертвы. Исполнитель, действуя под видом дворника и используя медицинскую маску для сокрытия лица, дождался возвращения потерпевшего и произвел прицельные выстрелы, от которых предприниматель скончался на месте. Присяжные признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.

Изучив материалы, характеризующие личность подсудимого, а также принимая во внимание его добровольное волеизъявление, суд удовлетворил ходатайство о заключении контракта. Производство по уголовному делу приостановлено до возвращения подсудимого из Вооруженных Сил РФ. Мера пресечения в виде заключения под стражу сохранена до передачи командованию воинской части для убытия к месту службы.

Копия постановления направлена в военный комиссариат и командование воинской части для организации процедуры передачи и оформления контракта. Рассмотрение уголовного дела в отношении второго подсудимого — исполнителя убийства — также приостановлено в связи с заключением им контракта с Минобороны и убытием в зону СВО.

Теги: предприниматель, бизнесмен, убийца


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