В Челябинске узаконено требование от компании экс-совладелицы холдинга "Ариант" 297,6 млн

В Челябинске включено в реестр требование от компании экс-совладелицы холдинга "Ариант" 297,6 млн

В Челябинске рассмотрено заявление агрофирмы "Ариант" о включении в соответствующий реестр требования от ООО "Консультанты Урала" 297,6 млн руб.

Оно удовлетворено. Требование кредитора признано обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника – ООО "Консультанты Урала", сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области.