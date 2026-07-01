Люберцы и Котельники в Подмосковье частично обесточены

Подмосковные Люберцы (390 тыс. человек) и Котельники (75 тыс. человек) были частично обесточены днем в среду, 1 июля. В Люберцах произошла авария на электроподстанции 110 кВ "Красково", сообщил глава округа Михаил Соболев. Местные жители сообщали о хлопке, предшествовавшем перебоям с электричеством. Также в сети появились фотографии дыма, поднимающегося над Люберцами. О причинах аварии не сообщается. Аварийные бригады работают над восстановлением снабжения.