Матвиенко призвала "не преувеличивать драматизацию" из-за топливного кризиса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с топливом, в том числе и с поставками аграриям. Тем не менее, она дала поручение вице-спикеру СФ Андрею Яцкину и главе комитета по аграрно-продовольственной политике Александру Двойных держать вопрос на отдельном контроле.

Тему дефицита топлива на пленарном заседании палаты поднял сенатор Виктор Кресс. "Все всё понимают. Известно, что создана рабочая группа [по решению вопроса с топливом] в правительстве. Но приоритет в этих условиях должен отдаваться аграрно-промышленному комплексу. И надо контролировать цену. А то есть компании, у которых чтобы купить один литр топлива надо продать пять литров молока", - пожаловался Кресс.

Он напомнил, что в регионах – от юга до Сибири – в разгаре сельхозработы, заготовка кормов, где-то уже началась уборочная, "и без ГСМ всё встанет". "Мы загубим все то, что с огромным трудом создано в АПК в последние годы всей страной", - резюмировал сенатор.

На это Матвиенко ответила: "Вы только не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент провел совещание по вопросу обеспечения топливом. Рабочая группа правительства ежедневно находит решения. Нужно время. Я уверена, что ситуация будет исправлена. <…> Вы правы – идет уборка урожая, и мы не имеем права допустить серьезных срывов. Аграрии прилагают все силы, чтобы в этих условиях сохранить урожай. Здесь должно быть плечо государства. Мы выйдем из этой сложной ситуации, которую нам создали понятно кто и понятно как".