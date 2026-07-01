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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Соседние страны ограничивают оборот рублей: за наличные теперь придется доплачивать

С июня банки в странах Евразийского экономического союза начали массово ограничивать операции с наличными рублями. Финансовые организации Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии вводят высокие комиссии за внесение денег на счета или вовсе отказываются принимать российскую валюту. Эксперты связывают это с избытком наличности, которую россияне активно привозят в соседние страны, пишет РБК.

В Белоруссии сразу восемь крупных банков, включая Альфа-банк и Сбер Банк, теперь берут от 2% до 5% за зачисление рублей на счета. Эти правила уже действуют для новых клиентов, а для остальных вступят в силу в течение лета. В Казахстане банк "Центркредит" установил комиссию 5% за прием рублей через кассы и банкоматы. В Киргизии Экоисламикбанк ввел аналогичный сбор для тех, кто отправляет переводы по системе SWIFT. В Армении некоторые банки полностью прекратили работу с наличным рублем, хотя безналичные переводы по-прежнему проводят без ограничений.

Специалисты отмечают, что объем наличных денег в белорусских банках вырос из-за тесной интеграции экономик двух стран. Чтобы справиться с потоком валюты, банкиры вынуждены вводить заградительные сборы. При этом безналичные расчеты остаются для банков более удобным и прозрачным инструментом, поэтому их новые правила пока не касаются.

Ситуацию дополняют ограничения на вывоз денег из самой России. По указу президента, компании и предприниматели больше не могут вывозить наличные рубли в страны ЕАЭС. Для обычных граждан действует лимит - нельзя провозить через границу на автомобиле или поезде сумму в рублях, которая превышает 100 тысяч долларов. Эти меры помогают государству контролировать перемещение капитала и снижают нагрузку на банковскую систему соседних стран.

Ранее Бельгийский депозитарий Euroclear подал иск против Центробанка России в суд Брюсселя, чтобы оспорить решение московского арбитража. Ранее российский суд обязал компанию выплатить ЦБ более 18 триллионов рублей за блокировку активов, однако Euroclear отказался признавать это решение.

Теги: рубль, доплата, валюта


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