На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности

На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Власти региона утверждают, что это превентивная мера.

Жителям Тюменской области напоминают, что при встрече с БПЛА необходимо немедленно уйти в безопасное место и позвонить по телефону 112. Запрещено снимать и распространять видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни.

В Росавиации также сообщили об ограничении работы аэропорта Рощино на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.