Екатеринбургские таможенники изъяли 32 килограмма "лишних" сережек

В Екатеринбурге инспекторы таможенного поста "Малахит" обнаружили у индивидуального предпринимателя 32 кг незадекларированной бижутерии. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Изначально предприниматель указал в декларации партии серег из недрагоценных металлов в количестве 13 тыс. 140 штук и весом более 13 кг. Однако, уже при таможенном досмотре вес партии составил 45 кг, а общее количество серег - 41 тыс. 496 штук. Незадекларированный излишек весом в 32 кг и количеством свыше 28 тыс. изъяли и поместили на ответственное хранение.

В отношении индивидуального предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ "Недекларирование товаров". Ведется

административное расследование.

"Индивидуальный предприниматель получит право вернуть свой товар, если суд не примет решение об его конфискации, - комментирует и. о. начальника Екатеринбургской таможни Андрей Висимских. – После проведения расследования и рассмотрения дела в суде, предприниматель сможет оплатить назначенный судом штраф, продекларировать товар, перечислить полагающиеся таможенные платежи и тогда бижутерию ему вернут".