Жилые дома и санатории остались без воды из-за аварии на коллекторе в Кисловодске

Более двух тысяч жителей и 12 санаториев Кисловодска остались без холодной воды из-за аварии на центральном коллекторе. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

По его словам, работы по устранению аварийной ситуации велись всю ночь, но пока безуспешно. Моисеев уточнил, что засорился участок коллектора на улице Тюленева, что привело к подтоплению около 10 частных домов.

"Ограничение подачи воды будет продлено до полного устранения данной аварийной ситуации. Ориентировочное время окончания работ до 18.00", - написал мэр в Telegram-канале.

Сейчас на месте круглосуточно работают специалисты Водоканала и городских служб, задействована вся необходимая техника.

Под ограничение подачи воды попадают жители домов на 17 улицах и отдыхающие в 12 санаториях. ПО словам Моисеева, будет осуществляться подвоз воды автоцистерной.