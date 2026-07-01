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Экономика Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук сообщил, что строительство детсада в микрорайоне "Ореховая сопка" в Хабаровске идут с опережением графика

Мэр города проверил ход строительства детского сада в микрорайоне «Ореховая сопка». Этот объект, рассчитанный на 320 мест, станет вторым по величине детским садом в микрорайоне. Работы ведутся с опережением графика.

(2026)|Фото: khv27.ru

В течение двух недель рабочие доделают второй этаж и приступят к утеплению здания. Глава города поставил перед подрядчиком задачу выполнить монтаж кровли, закрыть тепловой контур, установить окна и подать тепло на объект к началу отопительного сезона. Установка малых архитектурных форм запланирована на весну 2027 года.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Если у подрядной организации появятся проблемы, мы их будем решать, но их пока нет. Все вопросы урегулированы, финансирование поступает своевременно. Возникшее увеличение лимитов по холодной воде, связанное с новыми требованиями пожарной безопасности, тоже решаемо. Официальный срок сдачи объекта – ноябрь 2027 года. Но на данный момент работы идут с опережением графика, планируется сдать детский садик к сентябрю следующего года – это в наших силах», – отметил мэр города Сергей Кравчук.

(2026)|Фото: khv27.ru

На контроле у губернатора Хабаровского края стоит вопрос проектирования и строительства теплотрассы. Она будет проложена для всего микрорайона, включая и данный детский сад, и будет подключена к вновь построенной теплотрассе ТМ-35.

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, строительство детсада


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