"Уралкалий" участвует в Первом форуме недропользователей Приволжского федерального округа

Специалисты компании "Уралкалий" участвует в Первом форуме недропользователей Приволжского федерального округа (ПФО), который проходит в Перми с 1 по 2 июля 2026 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Форум организован Департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу при поддержке Федерального агентства по недропользованию совместно с Правительством Пермского края.

Специалисты компании примут участие в деловой программе форума, которая объединит представителей органов власти, бизнеса, науки и экспертного сообщества. Главная тема обсуждений - перспективы минерально-сырьевой базы округа, совершенствование нормативно-правовой документации и особенности работы субъектов ПФО в сфере недропользования.

На площадке форума "Уралкалий" представит корпоративный стенд. Экспозиция познакомит участников и гостей мероприятия с производственной деятельностью компании и современными подходами к разработке месторождений.

"Эффективное освоение недр невозможно без профессионального диалога государства, бизнеса и науки. Первый форум недропользователей Приволжского федерального округа станет важной площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных задач. Для "Уралкалия" участие в форуме — это возможность представить свои компетенции, потенциал и укрепить сотрудничество с государственными органами, научным сообществом и партнерами. Уверен, что результаты форума внесут вклад в развитие минерально-сырьевого комплекса не только нашего региона, но и страны в целом", - отметил генеральный директор ПАО "Уралкалий" Виталий Лаук.