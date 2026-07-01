Центробанк допускает новый рост ключевой ставки из-за ожидаемого разгона инфляции

Банк России на фоне топливного кризиса опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки, в котором сообщил о возможной смене курса.

Теперь регулятор допускает, что для борьбы с ростом цен придется держать ставку на более высоком уровне, чем эксперты планировали в апреле. ЦБ отмечает, что текущая ситуация требует жестких мер, так как инфляционные риски продолжают расти и мешают смягчению финансовой политики.

В ведомстве пояснили, что изначально видели поводы для снижения ставки из-за улучшения некоторых показателей. Однако с момента апрельского заседания возникли "новые угрозы", которые подталкивают цены вверх.

Дальнейшие шаги Центробанка будут зависеть от того, как быстро начнут расти цены и какими темпами пойдет развитие экономики. Регулятор продолжит изучать макроэкономическую ситуацию и оценивать все возможные риски. Главная цель ведомства остается прежней - остановить инфляцию и вернуть ее к плановым показателям, поэтому окончательное решение по ставке эксперты примут на основе свежих данных о стоимости товаров и услуг.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина подвела итоги заседания, на котором регулятор принял осторожное решение снизить ставку с 14,5% до 14,25%. В Банке России признают, что шансов на дальнейшее снижение ключевой ставки почти нет, так как на экономику сильно давят бюджетные расходы и дефицит кадров на рынке труда.