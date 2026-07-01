В Челябинске откроют детский сад, из-за сдачи которого завели дело о халатности

В челябинском посёлке Западный откроют детский сад "Белый Хутор". Сегодня, 1 июля, началось комплектование учреждения. С 6 июля оно начнёт принимать детей.

Здание рассчитано на 278 мест. В нем будет 12 групп, в том числе две – для детей раннего возраста и 10 – для детей в возрасте от трёх до семи лет. Во время адаптационного периода воспитанники будут посещать детский сад в режиме неполного дня.

Родителям детей, получивших направление в детский сад, нужно обратиться в учреждение со 2 июля по 15 августа для зачисления ребенка. Если родитель не обратится в указанный срок, заявке ребёнка присвоят статус "Потребность не подтверждена", а место передадут следующему в очереди. Дополнительную информацию можно получить у специалистов детского сада по телефону (351) 729-95-05, сообщает администрация Челябинска.

Напомним, в мае в сети появилось обращение местных жителей микрорайона "Белый Хутор". Горожане сообщали о том, что детский сад, который должны были открыть в ноябре 2025 г., всё ещё не работает. Из-за этого сотни семей вынуждены были возить детей в отдалённые дошкольные учреждения, а некоторые вовсе отказались от посещения детского сада. Сотрудники южноуральского управления СКР тогда возбудили уголовное дело по статье "Халатность".