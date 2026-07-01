На Телецком озере на Алтае перевернулся паром с автомобилями

В акватории Телецкого озера в Республике Алтай перевернулся паром с автомобилями.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент произошел вблизи водопада Чоодор на маршруте мыс Кырсай – Артыбаш.

В МЧС Республики Алтай уточнили, что пассажиров на борту парома не было, капитан судна смог самостоятельно выбраться на берег. Пострадавших в результате происшествия нет. На пароме на момент ЧП находились два автомобиля.

В мае пять человек утонули на озере Байкал из-за переворота катера-амфибии. Трагедия произошла вблизи скалы Черепаха. В МЧС сообщали, что в аэролодке находились 18 человек. Судно, рассчитанное на 10 человек, при маневре не выдержало нагрузки и перевернулось.