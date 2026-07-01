В Екатеринбурге задержали мужчину, более 10 лет скрывавшегося по поддельным документам

В Екатеринбурге задержан мужчина, годами находившийся в розыске. Все это время он жил по поддельным документам.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, еще в 2014 году Краснотурьинским городским судом уралец был приговорен к 15 годам колонии строгого режима.

"Более 10 лет он скрывался, используя поддельные документы и проживая на территории другого государства. Однако сотрудникам отдела розыска ГУФСИН удалось установить его местонахождение. 27 июня беглец был задержан в Екатеринбурге и доставлен в СИЗО", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что задержание было проведено в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Уклонист", в котором участвовали сотрудники ГУФСИН, МВД и военной полиции. Всего было разыскано 58 человек, уклоняющихся от правоохранительных органов.

Напомним, недавно в Екатеринбурге задержали женщину, находившуюся в розыске с 2001 года.