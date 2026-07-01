В Петербургском порту обнаружили туши тунца, нашпигованные 500 килограммами кокаина

В контейнерном терминале Большого порта Санкт-Петербурга нашли 500 кг кокаина, спрятанные в тушах тунца.

Контейнер с наркотиками прибыл из Эквадора. Кокаин был "сокрыт в легально ввозимых мороженных непотрошеных тушах тунца", сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Задержали по этому дела россиянина, у которого изъяли в рамках обыска крипотокошельки с $613 тыс., 13 премиальных наручных часов на $1,3 млн и пять автомобилей стоимостью не менее 130 млн руб. Суд заключил подозреваемого под стражу.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере) УК России.