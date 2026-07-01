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Фото: Накануне.RU

Топливный кризис тормозит фуры с продуктами: ждать ли пустых полок

Проблемы с топливом в российских регионах напрямую ударили по логистике продуктов. Производители из Поволжья и юга страны массово рассылают торговым сетям письма о срывах графиков. Компании объясняют, что грузовики не могут вовремя доехать до складов из-за нехватки горючего на заправках. В некоторых областях власти ввели лимиты на продажу топлива, поэтому поставщики просят ритейлеров считать ситуацию форс-мажором и не выставлять им счета за опоздания, пишет "Фонтанка".

Представители крупных торговых сетей подтверждают, что задержки случаются, но успокаивают покупателей. Компании накопили достаточные запасы товаров на своих складах, поэтому дефицит на полках в ближайшее время не возникнет. Федеральные сети используют собственные распределительные центры и меняют маршруты, чтобы продукты доезжали до магазинов вовремя. Отраслевые эксперты также уверены, что ассортимент в магазинах останется прежним, так как бизнес сейчас работает сообща.

На Северо-Западе водители грузовиков сталкиваются с другой проблемой - огромными очередями на АЗС. Вместо привычных десяти минут заправка теперь занимает два часа, что ломает все графики доставки. В глубинке ситуация еще хуже: на мелких частных заправках топливо пропадает совсем. Из-за этого перевозчики боятся отправлять машины в дальние поселки, так как фура может просто не заправиться на обратный путь.

Логистические компании уже начали менять условия работы. Они больше не обещают доставить груз точно в срок и заранее обсуждают с заказчиками возможные переносы дат. Перевозчики несут убытки из-за простоев транспорта, поэтому в некоторых договорах цены на услуги уже выросли. Эксперты прогнозируют, что в будущем стоимость доставки по России может увеличиться, хотя пока ритейлеры стараются сдерживать рост цен на сами продукты.

Ранее Минпромторг взял на контроль ситуацию с заправкой грузовиков, которые возят товары в магазины, и пообещал оперативно вмешаться, если возникнут серьезные проблемы.

Теги: топливо, кризис, транспорт


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