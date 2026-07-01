На Урале раскрыли убийство 2001 года: мужчину расстреляли на глазах у дочери

На Среднем Урале раскрыто убийство мужчины, совершенное 25 лет тому назад.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, установлена причастность к преступлению ранее судимого жителя Верхней Пышмы 1964 года рождения. Как показало расследование, 30 ноября 2001 года уралец, вооружившись обрезом гладкоствольного огнестрельного оружия, пришел в квартиру по улице 1 квартал в Богдановиче, где находился другой мужчина. Убийца расстрелял его на глазах несовершеннолетней дочери. От полученного ранения тот скончался.

Лишь спустя много лет преступление было раскрыто, а стрелок задержан. Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, обвиняемый и ранее был не в ладах с законом.

"В его "послужном списке" имеются судимости в 1980-х и в 1990-х годах, когда он осуждался за совершение имущественных преступлений, преступлений против личности и хулиганство. В новом тысячелетии, если не брать во внимание преступление, по которому он сейчас привлекается к ответственности, он "отметился" лишь фактом вымогательства, за которое крайний раз был осужден в 2000 году. Добавится ли к его "биографии" еще и судимость за убийство с особой жестокостью – в ближайшее время решит суд", - отметил полковник Горелых.

На сегодняшний день расследование завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.