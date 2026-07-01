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Фото: Накануне.RU

Акционеры ВТБ получат расширенные привилегии

ВТБ по итогам годового общего собрания акционеров, состоявшегося 30 июня, объявил о расширении программы привилегий для держателей своих акций. Впервые в истории банк предложил дополнительный доход по вкладу за сохранение акций в депозитарии и упрощенный доступ к зарплатным условиям обслуживания без участия работодателя.

Согласно сообщению банка, акционеры, владеющие пакетом акций ВТБ от определенного объема, смогут получать прибавку к доходности по вкладу при условии, что сохранят бумаги в депозитарии банка на протяжении всего срока размещения средств. Размер надбавки будет зависеть от величины пакета акций.

Второе новшество — сервис, позволяющий акционерам получить условия обслуживания, аналогичные зарплатным клиентам, без необходимости перевода зарплаты от работодателя.

Акционерам становится доступны более индивидуальные условия по вкладам, переводам и снятию наличных, а также дополнительные категории кешбэка в течение определенного времени.
В банке отметили, что программа привилегий для акционеров также охватывает предложения связанных структур группы — негосударственного пенсионного фонда, регистратора и страховой компании. Также к программе подключены акционеры — владельцы малого и среднего бизнеса.

По данным банка, за 2024–2025 годы несколько тысяч клиентов, чьи руководители являются акционерами, открыли счета для бизнеса в рамках программы. Регистратор банка также провел более 14 тысяч операций для акционеров по льготным условиям — наиболее востребованными услугами стали открытие счетов и оформление справок о движении ценных бумаг.
В ВТБ подчеркнули, что расширение программы привилегий направлено на повышение лояльности частных инвесторов и стимулирование долгосрочного владения акциями банка.

Теги: втб, акционеры, привилегии,


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