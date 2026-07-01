Залужный заявил Зеленскому о планах участвовать в выборах президента

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный при личной встрече сообщил Владимиру Зеленскому, что если осенью этого года в стране будут проводиться президентские выборы – он примет в них участие. Предложение участвовать в выборах в команде Зеленского и затем занять любой государственный пост Залужного не устроило, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

По их данным, Зеленский недавно устроил обсуждение возможных выборов президента. Якобы, он увидел окно возможностей для проведения голосования этой осенью. Также команда Зеленского провела опросы, согласно которым его рейтинг начал расти после длительного падения. Социологическое исследование показало, что в первом туре выборов сейчас Зеленский победил бы, но во втором туре исход был бы не очевиден, потому что конкуренцию ему создадут либо Залужный, имеющий стабильный высокий рейтинг, либо Кирилл Буданов*, глава текущей администрации президента. Ему задавали такой же вопрос как и Залужному, предлагая должность председателя Верховной Рады после победы Зеленского, но, по данным "УП", Буданов* уклонился от прямого ответа, согласен ли он отказаться от собственных политических амбиций в пользу действующего президента.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга