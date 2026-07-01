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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.ru

Стали известны подробности нападения медведя на ребенка в лесу Пермского края

Стали известны подробности нападения медведя на ребенка в лесу Кудымкарского округа. Со ссылкой на мать мальчика издание "АиФ Прикамье" сообщает, что инцидент произошел в районе деревни Тебенькова.

Вместе с родителями 12-летний мальчик собирал землянику. В этом году в здешних местах много лесной земляники, а ещё из-за частых дождей пошли грибы. Однако семья не успела толком начать сбор ягод, как из чащи внезапно выбежал медведь. Сперва зверь набросился на главу семейства.

"Мы были даже не в лесу, а на краю леса, недалеко от дороги. Сын и муж были впереди меня, я чуть подальше и их не видела. Вдруг слышу рык, понимаю, что у них там медведь и начинаю кричать. Медведь набросился на мужа, муж тоже начал кричать. Ребенок со страху побежал ко мне, и медведь переключился на него. Мы уже вдвоем с мужем стали вместе кричать, чтобы отвлечь медведя. Он встал на задние лапы, а супруг поднял ребенка и передал мне. Мы, пятясь спиной, дошли до машины. А медведь так и стоял на поле и смотрел нам вслед", — сообщила мама мальчика.

Родители отвезли сына в больницу, ему обработали царапины и сделали прививку. После оказания медицинской помощи ребёнка отправили на амбулаторное лечение. Как сообщили региональном минздраве, у школьника зафиксированы царапины на плече и бедре, а также ушибы.

Женщина сообщает, что в здешних местах все чаще видят медведей.

Сотрудники Министерства природных ресурсов Пермского края в интервью изданию заявили, что "достоверно факт нападения зверя на людей не установлен. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители".

Сотрудники ведомства напоминают жителям Прикамья, что в лесу очень важно быть крайне осторожными и бдительными.

Напомним, накануне стало известно, что в Чусовском муниципальном округе Пермского края жители двух поселков сообщили о встрече с медведями. В поселке Комарихинский медвежонка заметили в районе дома № 1А по улице Пермской. В поселке Кутамыш крупный бурый медведь вышел на улицу Зеленую. На прошлой неделе медвежонок вышел к автобусной остановке в Прикамье. Косолапого заметили на днях около поселка Посер Ильинского округа.

Теги: медведь, мальчик, нападение, семья


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