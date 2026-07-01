Волонтеры Алексея Вихарева доставили в Кушву большую партию гуманитарной помощи

Активисты Волонтерского центра депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева продолжают помогать жителям Кушвы справляться с последствиями смерча. В этот раз они доставили в город большую партию гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба Центра.

Среди вещей: теплая одежда, продукты и предметы первой необходимости. Параллельно волонтеры чистят ливневки и развозят дрова для подтопки домов в холодные ночи. К ним также обращаются по оперативным вопросам: установка временной крыши, починка забора и другие работы, которые позволят укрепить пострадавшее жилье.

"Каждый день видим, сколько сил тратят жители на восстановление, стараемся хоть немного облегчить эту ношу", - отметили волонтеры.

Напомним, что активисты включились в работу сразу после удара стихии. На мете они разбирают завалы после обрушения домов, расчищают дороги от упавших деревьев, помогают местным жителям и развозят питьевую воду. Работа ведется в тесном взаимодействии с МЧС и правительством региона. К активистам также присоединились волонтеры Молодой гвардии и Русской медной компании. Все они находятся в непосредственной зоне ЧС, а проживают в пунктах временного размещения, чтобы быть рядом с пострадавшими и максимально оперативно реагировать на возникающие задачи.