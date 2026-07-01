Самозанятые смогут выйти на оплачиваемый больничный с 1 июля

С 1 июля самозанятые смогут выйти на оплачиваемый больничный, если до этого они не меньше полугода участвовали в уплате страховых взносов в Социальный фонд. Размер выплаты по больничному будет зависеть от тарифного плана, выбранного самозанятым: если он вносит ежемесячно 1344 руб. – может получить базовое пособие в 35 тыс. руб., если взнос составляет 1920 руб. – самозанятый может рассчитывать на 50 тыс. руб., передает РИА Новости.

Добровольное страхование самозанятых началось в качестве эксперимента с 1 января 2026 года и продлится до 31 декабря 2028 года (как и сам эксперимент с налоговым статусом самозанятых).

В апреле сообщалось, что за первые три месяца страхования к проекту присоединились только 25 тыс. человек с таким статусом, хотя всего в России официально 16 млн самозанятых. Впрочем, часть из них работает и в найме, так что обеспечены возможностью получения больничных выплат во время болезни. Также не все 16 млн ведут реальную деятельность в качестве самозанятых.

По данным Минтруда (на апрель 2026 года), больше половины (59%) оформивших страховку самозанятых выбрали покрытие в 50 тыс. руб. Также около половины участников добровольного страхования смогут получить 100% страховой суммы, поскольку имеют страховой стаж более восьми лет.

В октябре 2025 года замминистра труда РФ Андрей Пудов заявлял, что более 80% самозанятых готовы платить за себя страховые взносы социального страхования. По его словам, "есть запрос со стороны самозанятых на возможность добровольного социального страхования". Пудов отметил, что у частных страховых компаний есть аналогичные страховые продукты, но популярность их у самозанятых невысока, они бы хотели участвовать именно в программе ОМС. Поэтому Минтруд тогда внес в Госдуму законопроект о соответствующем эксперименте.

Пудов сообщил, что число самозанятых, добровольно вносящих пенсионные взносы, растет. Часть самозанятых – 923 тыс. – уже получают различные виды пенсий, большая часть – по старости. Однако чиновник не уточнил, относится ли желание платить взносы ко всем зарегистрированным самозанятым или только к примерно 7 млн проявляющим активность – фиксирующим доходы и платящим налоги.