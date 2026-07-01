Россия стала одной из самых быстро богатеющих стран в мире

Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире с ростом благосостояния на 37% по итогам 2020–2025 годов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные отчета UBS "О мировом богатстве".

Под богатством и благосостоянием понимается сумма финансовых активов и реальных за вычетом всех долгов.

Лидером по темпам роста благосостояния стала Южная Корея. В этой стране богатство на одного гражданина увеличилось на 55% в реальном выражении. На третьем месте — Хорватия (+29%).

При этом по неравенству в распределении богатства РФ также заняла второе место - с коэффициентом 0,82. ОАЭ с тем же значением занимают первую строчку. На третьем месте Южная Африка (0,81).

Ранее сообщалось, что в мировом рейтинге самых состоятельных людей, который составил Forbes, появилось 15 новых миллиардеров из России. Журнал пишет, что новые российские миллиардеры работают в сферах угольной промышленности, транспорта, жилищного строительства, финансов, IT, фармацевтики, торговли, потребительского сектора и энергетики.