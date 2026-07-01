За полгода из колледжей Югры отчислено 383 студента из Таджикистана

За полгода из колледжей Югры отчислено 383 студента, поступивших на бюджетные отделения с аттестатами Таджикистана, сообщает телеканал "Мегаполис".

Часть из них – за неуспеваемость, но также были выявлены случаи фальсификации документа об общем образовании. Работа с учащимися, имеющими академические задолженности, будет продолжена в рамках летней сессии.

"Образовательные организации Югры сохраняют фокус на обеспечении высокого качества подготовки специалистов и соблюдении стандартов среднего профессионального образования", - заявил директор департамента образования и науки округа Алексей Дренин.

Владельцев поддельных аттестатов привлекают к уголовной ответственности. По данным УМВД России по Югре, в округе возбуждено более 50 уголовных дел.