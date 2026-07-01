Бюджет Челябинской области вырос на 5,6 млрд

В Челябинской области скорректирован бюджет на 2026 г. Казну существенно пополнят.

В бюджет включат дополнительные федеральные трансферты. 5,3 млрд руб. пойдут на создание Межуниверситетского кампуса мирового уровня, около 153 млн руб. – на информатизацию системы здравоохранения, почти 137 млн руб. – на обеспечение беременных женщин и детей с сахарным диабетом системами мониторинга глюкозы и на другие направления. Одновременно уточнены отдельные направления расходов на 2026 г.

На социальную поддержку отдельных категорий граждан направят 410 млн руб., на решение первоочередных и социально значимых вопросов местного значения – 214 млн руб., на реализацию мероприятий областной государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области" – 90 млн руб., на развитие газификации и газоснабжения – 51 млн руб., сообщает пресс-служба областного заксобрания.